Markus Söder und Manfred Weber wollen Hand in Hand arbeiten

Eineinhalb Monate vor der bayerischen Landtagswahl demonstrieren Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, Manfred Weber (beide CSU), Schulterschluss. „Politik ist Teamsport, ist am Ende Mannschaftsleistung, und das ist, was die CSU macht und was sie ausmacht“, sagte Weber der „Passauer Neuen Presse“ (Mittwoch). Söder ergänzte: „Es ist eine Verantwortungsgemeinschaft, die wir annehmen.“ Es gehe nicht um einen Wettbewerb, „es geht um ein Miteinander“. In der CSU sei für viele Starke Platz. Söder und Weber gelten innerparteilich durchaus als Rivalen. Weber werden zudem Ambitionen auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten nach der Europawahl Ende Mai 2019 nachgesagt.