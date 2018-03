Markus Söder ist endlich am Ziel

Heftig polterte es am Freitagvormittag im Plenum des bayerischen Landtags; nicht hörbar, aber spürbar: Knapp 100 Steine sind den CSU-Abgeordneten vom Herzen gefallen, als Landtagspräsidentin Barbara Stamm das Ergebnis der Wahl zum Ministerpräsidenten bekannt gab: 99 Stimmen für Markus Söder, 74 Nein-Stimmen, vier Enthaltungen und zwei ungültige. Das bedeutete: Ausnahmslos alle anwesenden Mitglieder der CSU-Regierungsfraktion haben ihre Stimme für den neuen Ministerpräsidenten abgegeben, auch Vorgänger Horst Seehofer.

Letzterer hatte sein Versprechen wahr gemacht, „alles zu versuchen“, um bei der Wahl seines von ihm nicht sonderlich geliebten Nachfolgers dabei zu sein und als Landtagsabgeordneter seine Stimme abzugeben. Lange hielt es Seehofer aber nicht in der ersten Reihe der Abgeordnetenbank. Als Landtagspräsidentin Stamm Söder vereidigte und dieser in einer kurzen Ansprache die Regierungszeit Seehofers als „zehn gute Jahre für Bayern würdigte“, war der Ex-Ministerpräsident und frisch ernannte Bundesminister des Inneren, Bau und Heimat schon verschwunden. Auf der Zuschauertribüne klatschten stattdessen die Altministerpräsidenten Günther Beckstein und Edmund Stoiber Beifall.

Keine großen Feierlichkeiten

Die CSU hätte die Wahl, für die sie im Ältestenrat eigens eine Sondersitzung des Parlaments durchgesetzt hatte, wohl gerne etwas feierlicher gestaltet, aber die Opposition wollte nicht. SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen hielt dem abgetretenen Ministerpräsidenten Seehofer einen „Zickzack-Kurs“ vor und äußerte Zweifel, dass der Neue den hohen Anforderungen des Amtes gerecht wird.

Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann riet den CSU-Mehrheitlern, diese Wahl besonders zu genießen: Es werde das letzte Mal sein, dass ein Ministerpräsident allein mit der absoluten Mehrheit der CSU gewählt werde. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger riet Söder, erst einmal die bestehenden Strukturen in Ordnung zu bringen „statt neue Eier in die Welt zu setzen“.

Die Oppositionsfraktionen brachten bei dieser Gelegenheit ihre Hauptthemen für den kommenden Landtagswahlkampf zu Gehör: Die SPD den Verkauf der Wohnungsgesellschaft GBW, die Freien Wähler die Straßenausbaubeiträge und die Grünen ihr Volksbegehren gegen den Flächenfraß.

Die Väter des Grundgesetzes hätten schon gewusst, warum der Bundeskanzler im Bundestag ohne Debatte gewählt werden muss, seufzte CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer, der zuvor Söder formal vorgeschlagen hatte: „Das war keine Sternstunde des Parlaments.“ Es mache keinen Sinn zu debattieren, bevor der neue Ministerpräsident überhaupt seine Regierungserklärung abgegeben habe.

Eine Erwiderung auf SPD-Landesparteichefin Kohnen, die den vorangegangenen CSU-internen Machtkampf um die Nachfolge Seehofers als Schaden für das Ansehen der Politik insgesamt kritisiert hatte, konnte sich Kreuzer dann aber doch nicht verkneifen. Es sei „putzig“, wenn ausgerechnet von SPD-Seite der CSU Ratschläge in Personalfragen gegeben würden.

Der ganz in Blau gekleidete Markus Söder ließ sich vom parteipolitischen Hickhack in seiner Freude nicht beeinträchtigen: „Was für ein Tag! Ich gebe zu, ich bin etwas ergriffen“, bekannte der 51-jährige Nürnberger, dessen Ehefrau Karin auf der Ehrentribüne dem Triumph beiwohnte. An demselben Tag, an dem sich der neue Bundesinnenminister Seehofer in einem Interview von der Einschätzung „Der Islam gehört zu Deutschland“ distanzierte, bekannte sich Söder zur „christlich-abendländischen Prägung des Freistaats mit humanistischen und jüdischen Wurzeln“. Und das werde auch in Zukunft so bleiben.

Sonst aber stellte Söder Veränderungen in Aussicht. Stagnation bedeute Rückschritt, meinte er und wer glaube, das Rad zurückdrehen zu können, werde nicht Schrittmacher in Deutschland und Europa bleiben. Das CSU-Motto „näher am Menschen“ klang bei Söder so: „Wir sind für den Bürger da und nicht der Bürger für uns.“ Der neue Ministerpräsident versprach hundertprozentigen Einsatz, was aber nicht bedeute, dass er eine „Bavaria-first-Politik“ betreiben werde: „Keine Abgrenzung gegen andere, aber das beste für Bayern erreichen.“