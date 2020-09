Mario Adorf hält nichts von Corona-Leugnern

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein 21-Jähriger hat eine große Würgeschlange an einem See bei Karlsruhe eingesammelt und zur Polizei gebracht. Der unerschrockene Mann habe das Tier am Freitag am Epplesee in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) entdeckt und dann kurzerhand eingefangen, berichtete die Polizei am Montag weiter.

Die gut einen Meter lange Königspython lieferte er anschließend in einer Wache in der Karlsruher Innenstadt ab. Die Beamten brachten die ungiftige Schlange schließlich in eine Tierklinik.