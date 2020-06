Marihuana neben Lüftung lässt 20-Jährigen auffliegen

Wenige ungünstig platzierte Gramm Marihuana haben einen 20-Jährigen in Unterfranken verraten. Direkt neben der Absaugevorrichtung einer Lüftung habe er die Droge zusammen mit ebenfalls wenigen Gramm Amphetamin aufbewahrt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Trotz der geringen Mengen meldete ein Fahrradfahrer am Dienstagabend der Polizei, es rieche ganz stark nach Marihuana. Die Lüftung hatte den Geruch in der Umgebung des Hauses in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) verbreitet.