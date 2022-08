In Mittelfranken sind vier Marihuanapflanzen im Vorgarten einer Frau gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gab die Bewohnerin an, die Pflanzenart nicht zu kennen. Diese würden jedes Jahr aus den Samen eines Vogelfutters wachsen. Beamte stellten die Pflanzen am Montag in Ansbach sicher. Eine Untersuchung soll zeigen, ob es sich um Drogen handelt.

© dpa-infocom, dpa:220823-99-484554/2