Maria Furtwängler lobt Kurzfilmer

Schauspielerin Maria Furtwängler lobt die Kreativen in der Kurzfilm-Branche. Die „Tatort“-Kommissarin betonte am Donnerstagabend bei der Verleihung des Deutschen Kurzfilmpreises in der Hochschule für Fernsehen und Film in München, „dass da auch wieder eine neue Generation kommt, die experimentierfreudig ist und sich konventionellen und vor allem kommerziellen Standards ganz bewusst entzieht“.

Die 55-Jährige sagte, ihr imponiere die Fähigkeit, einen Bogen „in so kurzer Zeit“ zu spannen. Besonders angetan hatte es Furtwängler der Dokumentarfilm „Disjointed“ von Clara Helbig. Diese war für ihren Streifen über die industrielle Massentierhaltung und zwei Männer, die aus unterschiedlichen Gründen in der Fleischindustrie gelandet sind, zuvor ausgezeichnet worden.

