Margreitter verlässt 1. FC Nürnberg am Saisonende

Nach dem langjährigen Kapitän Hanno Behrens und Abwehrspieler Lukas Mühl verlässt auch Verteidiger Georg Margreitter den 1. FC Nürnberg am Saisonende. „Wir hatten zwei gute Gespräche, und ich bin dem Club auch sehr dankbar. Aber jedes Kapitel geht einmal zu Ende. Ich freue mich auf die nächsten Herausforderungen“, sagte der Österreicher laut Mitteilung vom Donnerstag.

Der wiederholt von Verletzungen gestoppte Margreitter stieg mit den Franken in die Bundesliga auf, aber auch wieder ab. „Ich habe in meinen sechs Jahren fast nichts ausgelassen. Es war eine extreme Amplitude in beide Richtungen. Wir haben alle Höhen und Tiefen zusammen durchgemacht“, sagte er. „Ich habe an Emotionen in dieser Zeit fast nichts ausgelassen.“

Wohin es Margreitter zieht, teilte der FCN nicht mit. „Georg hat sich immer professionell verhalten. Er hat viele Verdienste rund um den Club. Aber im Zuge der Neuausrichtung haben wir uns dazu entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern“, sagte Sportvorstand Dieter Hecking. Dem „Club“ steht ein personeller Umbruch im Sommer bevor.

© dpa-infocom, dpa:210401-99-57539/2

Zweitliga-Spielplan

Zweitliga-Tabelle

Zweitliga-Statistiken Nürnberg

FCN-Kader

Zweitliga-Rekordmarken

Mitteilung Margreitter