Mannschaftsbus des FC Bayern verunglückt: keine Verletzten

- Der Mannschaftsbus des FC Bayern München ist am Freitagnachmittag auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 verunglückt. Er sei auf der Autobahn 60 bei Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) mit einem Auto zusammengestoßen, berichtete die Polizei in Darmstadt. Ernsthaft verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand; die Spieler - die solche Strecken üblicherweise fliegen - waren nicht im Bus. Das Auto war beim Auffahren auf die Autobahn aus zunächst unbekannten Gründen ins Schleudern geraten und gegen den Bus geprallt. Die Bayern spielen am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) gegen Mainz.

Pressemitteilung Polizei