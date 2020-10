Manner ruft Lebkuchen mit Zwetschgenmus zurück

Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim, das in Biberach einen großen Forschungsstandort betreibt, hat nach eigenen Angaben „einen sehr vielversprechenden Kandidaten“ im Kampf gegen Corona identifiziert.

Dabei handle es sich um einen Antikörper, von dem man hoffe, dass er eine Corona-Infektion verhindert oder abmildert, so dass eine Erkrankung gar nicht ausbricht oder milde verläuft. Dies sagte Petra Moroni-Zentgraf, Medizinische Leiterin Deutschland, in einem Pressegespräch am Freitag.