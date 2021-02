Mann zerrt Frau aus Rollstuhl und lässt sie auf Boden fallen

Der CDU-Ortsverband Ravensburg sieht nach dem mutmaßlichen Raubmord am Bahnhof den „Höhepunkt an Gewaltdelikten am Ravensburger Brennpunkt erreicht“. Es seit „Zeit für ein ganzheitliches Sicherheitskonzept“, so der Vorsitzende Christoph Sitta in einer Pressemitteilung.

Die SPD Ravensburg wiederum will Sozialbetreuung auf das Bahnhofsareal ausweiten. Am späten Dienstagabend war eine 62 Jahre alte Frau vermutlich von einer 15-Jährigen mit einem Messer überfallen und dabei getötet worden.