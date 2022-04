Mann wird von U-Bahn erfasst

Ein Mann ist in den Gleisbereich der Münchner U-Bahn gestürzt und von einem einfahrenden Zug erfasst worden. Der 50-Jährige wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet und kam in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr München am Donnerstag berichtete. Der Mann war demnach am Mittwoch offenbar am Bahnsteig gestolpert und in die Nähe der Gleise gefallen. Glücklicherweise habe er sich größtenteils in der Sicherheitszone unter dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Lehel befunden, hieß es. Er sei deshalb von der U-Bahn der Linie 4 nur leicht erfasst worden. Der Fahrer habe den Mann gesehen und eine Notbremsung eingeleitet. Wie schwer der 50-Jährige verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.

