Mann wird mit zwei Kilogramm Marihuana im Auto erwischt

Rund zwei Kilogramm Marihuana hat die Polizei in Mittelfranken im Auto eines 33 Jahre alten Mannes gefunden. Bei einer Verkehrskontrolle auf einer Raststätte an der Autobahn 7 nahe Ohrenbach (Landkreis Ansbach) vermuteten die Beamten, der Fahrer könnte Rauschgift konsumiert haben, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Drogentest bestätigte am Samstag den Verdacht. Anschließend durchsuchten die Polizisten das Auto des Mannes und fanden neben dem Marihuana auch eine Haschischplatte und eine geringe Menge Kokain. Der Beschuldigte sitzt nun in Untersuchungshaft.

Pressemitteilung der Polizei