Mann wird geschlagen und attackiert dann drei Polizisten

Ein 37-Jähriger wurde bei einem Streit in Kaufbeuren geschlagen und hat anschließend drei Polizeibeamte angegriffen und verletzt. Die Polizisten haben den Mann in der Nacht zum Sonntag zum Streit vernehmen wollen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der 37-Jährige attackierte daraufhin die Beamten. Als diese den Mann festhielten, wehrte er sich so sehr, dass er drei der vier Polizisten leicht verletzte. Nun muss er sich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Ob die Gegner des 37-Jährigen gefunden wurden, war noch unklar.

Pressemitteilung

