Mann wird ertrunken im Fluss gefunden

Einen seit drei Wochen vermissten Mann haben Einsatzkräfte der Wasserwacht in der Oberpfalz tot im Fluss gefunden. Der 59-Jährige war Anfang Mai in Nittenau (Landkreis Schwandorf) zum Schwimmen in den Fluss Regen gegangen und von dort nicht mehr zurückgekehrt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Seine Ehefrau hatte ihn deshalb als vermisst gemeldet.

Rettungskräfte suchten den Mann mit Booten und Hubschraubern, fanden ihn aber nicht. Am Pfingstmontag wurde er dann tot im Wasser gefunden. Eine Obduktion soll nun Klarheit über die näheren Umstände des Unglücks bringen, sagte ein Polizeisprecher.

