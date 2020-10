Beim Reifenwechseln ist ein Mann in der Oberpfalz von seinem eigenen Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Der 67-Jährige habe in seiner Garage in Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) seinen Wagen aufgebockt, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei sei das Auto am Sonntag auf dem leicht abschüssigen Boden ins Rollen geraten und habe den Mann überfahren. Der 67-Jährige starb nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle.

