Durch die Explosion einer Sprühdose ist ein Mann in Unterfranken schwer am Kopf und im Gesicht verletzt worden. Der 65-Jährige wollte die Dose offenbar bei Umbauarbeiten in einer Firma in Collenberg (Landkreis Miltenberg) auf einem Ofen erwärmen, um ihren Inhalt sprühfähiger zu machen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das erhitzte Gefäß explodierte, der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.