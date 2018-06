Mann wegen Prostituiertenmordes vor 25 Jahren angeklagt

Ein Vierteljahrhundert nach dem Gewaltverbrechen an einer Augsburger Prostituierten hat die Staatsanwaltschaft einen Verdächtigen wegen Mordes angeklagt. Dem 50-Jährigen werde vorgeworfen, im Jahr 1993 die 36 Jahre alte Frau umgebracht zu haben, teilte die Augsburger Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Mann war im November aufgrund neuer Hinweise in dem bislang ungelösten Kriminalfall festgenommen worden. Nach den damaligen Angaben der Ermittler bestritt der Mann nach seiner Festnahme die Tat.

Die Kriminalpolizei hatte im vergangenen Jahr eine Ermittlungsgruppe gebildet, um den sogenannten Cold Case zu lösen. Auch neue DNA-Spuren sollen bei der Lösung des Falls eine Rolle gespielt haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der 50-Jährige zudem auch angeklagt worden, weil er im Jahr 2017 eine Frau aus seinem privaten Umfeld vergewaltigt haben soll. Einen Termin für den Prozess am Augsburger Landgericht gibt es noch nicht.

Details zu dem mutmaßlichen Mord nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Nach der früheren Berichterstattung wurde am 25. September 1993 die Leiche in einem Straßengraben in Gessertshausen (Landkreis Augsburg) entdeckt. Die Prostituierte war erschlagen worden. Ein 16-Jähriger hatte die Tote bei einem Spaziergang entdeckt. Neben der Frau lag ein 20 Zentimeter langer Möbelfuß aus Holz, mutmaßlich die Tatwaffe. Die Polizei ging davon aus, dass der Fundort nicht der Tatort war.

Die 36-Jährige soll etwa 15 Jahre lang als Prostituierte gearbeitet haben. Schon damals gründete die Kriminalpolizei eine Sonderkommission. Die Ermittler suchten Zeugen, die die Frau kurz vor der Entdeckung der Leiche an ihrem Stammplatz auf dem Straßenstrich in Augsburg gesehen haben. Letztlich konnte aber kein Täter überführt werden.