Mann vor Club niedergestochen: Polizei hofft auf Zeugen

Ein 27-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung vor einem Musikclub in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) lebensgefährlich verletzt worden. Die Tat ereignete sich bereits am Samstagmorgen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Zwei Gruppen waren in dem Club in Streit geraten, die Auseinandersetzung verlagerte sich dann auf die Straße.

Dabei soll der 27-Jährige mit einem spitzen Gegenstand niedergestochen worden sein, die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der Verletzte kam mit schweren Verletzungen zur Behandlung in eine Münchner Klinik, drei mutmaßliche Täter konnten unerkannt fliehen. Die Kripo hat ein Internetportal eingerichtet, über das Zeugen Hinweise und Bilder an die Ermittler senden können.

Zeugenportal der Kripo zu dem Fall

