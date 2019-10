Mann von Radlader überrollt und getötet

Bei einem tödlichen Arbeitsunfall im mittelfränkischen Wachenroth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ist ein 52-Jähriger von einem Radlader überrollt worden. Der Mann war am Donnerstag auf dem Gelände eines Gewerbebetriebs tätig. Plötzlich setzte sich das tonnenschwere Baufahrzeug, das er zuvor abgestellt hatte, in Bewegung. Es erfasste den Arbeiter. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Radlader kam erst auf einer Straße unterhalb des Betriebsgeländes zum Stehen. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.