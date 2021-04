Mann von Lkw angefahren und schwer verletzt

Auf dem Gelände einer Spedition in Memmingen ist ein Mann angefahren und schwer verletzt worden. Ein Fahrer wollte seinen Laster rückwärts dort einparken. Er habe dabei einen jungen Mann übersehen, der hinter dem Fahrzeug gelaufen sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann geriet am Donnerstag unter das Fahrzeug und wurde einige Meter mitgezogen. Dabei wurde er schwer am Kopf und am Oberkörper verletzt. Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat einen Gutachter eingeschaltet, um die genaue Unfallursache zu klären.

© dpa-infocom, dpa:210402-99-65680/2

Mitteilung