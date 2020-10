Mann von getöteter Frau schweigt zu Vorwürfen

Ein wegen der Tötung seiner Frau verhafteter 52-Jähriger aus Nürnberg schweigt zu den Tatvorwürfen. Der Verdächtige mache keine Angaben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Mittwoch. Die Obduktion habe ergeben, dass die 46-Jährige infolge mehrerer Messerstiche gestorben sei.

Nachbarn hatten am Montag Schreie aus der Wohnung im Stadtteil Gibitzenhof gehört und die Polizei gerufen. Als die Beamten dort eintrafen, war die Frau tot. Der aus der Ukraine stammende Mann befand sich in der Wohnung und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er sitzt inzwischen wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.