Mann von Gabelstapler überrollt: Schwere Verletzungen

Mit einem Gabelstapler hat ein Lastwagenfahrer einen 53-Jährigen in Niederbayern überrollt und dabei schwer verletzt. Der 32-Jährige wollte seinen Lastwagen in Landshut mit dem Stapler entladen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als er rückwärts gefahren sei, habe er den 53-Jährigen übersehen. Der Mann wurde nach dem Vorfall am Dienstagmorgen in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-Jährige erlitt einen Schock.

