Mann verwechselt Gaspedal und Bremse: hoher Schaden

In einer Waschstraße in Freising hat ein Autofahrer statt auf die Bremse auf das Gaspedal gedrückt und dadurch einen hohen Schaden verursacht. Durch den Fahrfehler habe das Auto des 79-Jährigen an der Einfahrt stark beschleunigt und sei erst an einer gegenüberliegenden Wand wieder zum Stehen gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann sei bei dem Unfall am Dienstag unverletzt geblieben. Der Schaden an Auto und Waschanlage liege bei etwa 25.000 Euro. Ein bei dem 79-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von knapp 0,5 Promille. Gegen den Landshuter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

