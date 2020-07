Mann versteckt zehn Kilogramm Cannabis in seinem Auto

Rund zehn Kilogramm Marihuana hat ein 23-Jähriger in seinem Auto dabei gehabt. Ermittler fanden das auf fünf Pakete aufgeteilte Rauschmittel bei einer Kontrolle auf der Autobahn 3 bei Randersacker im Landkreis Würzburg, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Würzburg mitteilten. Schon in der Nähe des Autos bemerkten die Beamten am Mittwoch den starken Geruch des Marihuanas. Wie sich später herausstellte, war der Mann außerdem ohne gültigen Führerschein unterwegs. Er kam in Untersuchungshaft.