Mann versteckt Marihuana unter FFP2-Maske

Unter seiner FFP2-Maske hat ein Oberpfälzer Marihuana versteckt. Beamte kontrollierten den 23-Jährigen in Nabburg (Landkreis Schwandorf), wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der junge Mann habe sehr nervös gewirkt, sagte ein Sprecher. Schließlich fanden die Polizisten am Dienstagabend ein Päckchen Rauschgift unter seiner Maske und stellten es sicher. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

