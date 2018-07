Mann versenkt seinen Wagen neben Autobahn

In Schwaben ist ein Autofahrer bei starkem Regen viel zu schnell gefahren und hat deswegen seinen Wagen unbeabsichtigt in einem Wasserbecken versenkt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war der 59-Jährige am Donnerstagabend auf der Autobahn 8 (Stuttgart-München) bei Nässe auf dem Überholstreifen unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto schleuderte bei Burgau (Landkreis Günzburg) von der Fahrbahn, durchbrach den Wildschutzzaun und landete in einem Regenrückhaltebecken.

„Der Fahrer konnte sich selbst befreien und das Auto verlassen, bevor der Wagen bis fast zum Dach geflutet wurde“, berichtete ein Polizeisprecher. Der Mann wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht, sein Auto hatte nur noch Schrottwert. Ein Kran musste das Wrack aus dem Becken bergen. Der Gesamtschaden beträgt 25 000 Euro.

Polizeibericht