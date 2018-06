Mann verschanzt sich und löst Großeinsatz der Polizei aus

- Ein offensichtlich psychisch angeschlagener Mann hat am Mittwoch in Regensburg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Eine Bekannte des 25-Jährigen hatte am Mittag Alarm geschlagen, da sie sich Sorgen um den Mann machte. Als dem eintreffenden Rettungsdienst der Einlass verweigert wurde und es zudem Hinweise auf Waffen gab, rückte die Polizei neben zahlreichen Streifenbeamten auch mit Spezialkräften an.

Nach mehr als drei Stunden öffnete der 25-Jährige laut Polizei die Wohnungstür und ließ sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Nun soll geprüft werden, ob der Mann, der sich „offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation“ befunden habe, in eine Fachklinik eingeliefert werden muss. In der Wohnung wurden eine Machete, mehrere Messer und eine Schreckschusspistole sichergestellt.

Mitteilung Polizei