Mann verletzt Zehnjährigen mit spitzem Gegenstand

Ein Mann hat in der Münchner Innenstadt einen zehnjährigen Jungen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und verletzt. Der 57-Jährige habe den Jungen am Samstagabend in einem Bekleidungsgeschäft mit einem zunächst nicht näher bekannten spitzen Gegenstand am Oberkörper verwundet, sagte ein Polizeisprecher. Zu den Verletzungen des Zehnjährigen gab es zunächst keine genaueren Angaben, er kam in ein Krankenhaus. In akuter Lebensgefahr sei er aber nicht gewesen. Bei dem 57-Jährigen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen staatenlosen Mann. Er wurde vor Ort festgenommen. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Im Einsatz waren etwa 50 Polizeibeamtinnen und -beamte.

