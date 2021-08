Mann verletzt sich schwer bei Brand in Kaufbeuren

Bei dem Brand in einer Maschinenhalle und Scheune eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebs hat sich ein Mann in Kaufbeuren schwer verletzt. Nach Polizeiangaben musste er am Dienstagabend mit Brandverletzungen in eine Klinik gebracht werden. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Nach Einschätzung der Polizei entstand ein Schaden von einer Millionen Euro. Die Feuerwehr habe das Feuer im Laufe des Abends unter Kontrolle gebracht.

