Beim Anzünden des Feuers in seinem Ofen hat ein 45-Jähriger in Unterfranken schwere Brandverletzungen erlitten. Der Mann habe in seinem Haus in Westerngrund (Landkreis Aschaffenburg) Brennspiritus verwendet, um das Ofenholz zu entzünden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei sei eine Stichflamme entstanden. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann am Montag in eine Spezialklinik.