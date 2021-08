Mann verletzt sich bei Arbeiten mit Motorsäge schwer

Ein 63-Jähriger hat sich in im schwäbischen Landkreis Donau-Ries mit einer Motorsäge schwer verletzt. Er war mit Baumschnittarbeiten beschäftigt, als sich die Säge verkantete und in Richtung seines Unterarmes abrutschte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei erlitt der Mann eine tiefe Schnittverletzung. Ein Rettungshubschrauber flog ihn am Mittwochvormittag in eine Klinik. Fremdverschulden schloss die Polizei bei dem Unfall in Nördlingen aus.

