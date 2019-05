Mann vergisst wertvolle E-Gitarre in S-Bahn

Da wird wohl ein rockiges Dankeschön-Ständchen fällig: Nachdem ein 55 Jahre alter Musiker am Mittwoch seine E-Gitarre in der Münchner S-Bahn vergessen hatte, tauchte das Instrument einen Tag später in einem Münchner Vorort wieder auf. Eine 51-Jährige Frau hatte die Gitarre gefunden und in der Gemeinde abgegeben.

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, vergaß der 55-Jährige das gute Stück in der Gepäckablage, weil der Zug in der Innenstadt wegen eines Feueralarms geräumt werden musste. Der Alarm stellte sich als Fehler heraus; die Gitarre im Wert von rund 2500 Euro war aber weg. Der Mann erstattete Anzeige wegen Fundunterschlagung, konnte aber tags darauf das Einzelstück, das er mit einem Instrumentenbauer selbst gebastelt hatte, erleichtert wieder in Empfang nehmen.

Link zur Polizeimeldung