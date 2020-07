Mann vergisst Kumpels in Auto

Ein Mann hat in München zwei Freunde in seinem Auto eingesperrt. Der 26 Jahre alte Autobesitzer habe seine Begleiter vergessen und sei nach Hause gegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Nach mehr als zwei Stunden im Wagen hätten die Eingesperrten am Sonntagmorgen die Beamten gerufen, sagte ein Sprecher. Sie hätten Angst gehabt, keine Luft mehr zu bekommen. Die Einsatzkräfte machten den Besitzer des Autos ausfindig, er schloss den Wagen auf. Den Ermittlern zufolge waren alle drei Männer alkoholisiert.