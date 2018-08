Mann verbrennt in Gartenhütte

Bei einem Feuer in einer Gartenhütte in Oberbayern ist ein Mann ums Leben gekommen. Das kleine Häuschen in Peißenberg (Landkreis Weilheim-Schongau) war in der Nacht zum Donnerstag in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute den leblosen Mann, wie die Polizei mitteilte. Sie konnten nichts mehr für ihn tun. Die Identität des Mannes war zunächst unklar. Sicher war nur, dass es sich nicht um den Besitzer des Häuschens handelt. Auch zur Brandursache konnte die Polizei noch nichts sagen; Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen ersten Erkenntnissen zufolge nicht vor. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von etwa 30 000 Euro.

Mitteilung der Polizei