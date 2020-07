Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Friseursalon in Eschenbach in der Oberpfalz (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) sucht die Polizei Zeugen. Ein Unbekannter hatte die Inhaberin am Donnerstagabend mit einem Messer bedroht und Geld gefordert, wie die Polizei mitteilte. Die 52-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Der Täter erbeutete laut Polizei einen niedrigen dreistelligen Betrag und flüchtete. Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.

Mitteilung der Polizei