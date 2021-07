Mann tritt Sechsjährigen vom Fahrrad

Ein sechs Jahre alter Junge ist in Bamberg von seinem Fahrrad getreten und anschließend beleidigt worden. Durch den Sturz verletzte sich das Kind leicht, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Der unbekannte Täter fuhr den Angaben zufolge ebenfalls auf einem Fahrrad. Nach Angaben des Jungen, der am Freitag allein auf dem Rad unterwegs war, kam der Mann ihm entgegen und trat zu. Der Hintergrund des Angriffs war zunächst unklar.

Mit seinen Eltern erstattete der Sechsjährige Anzeige gegen den Mann, dessen Alter auf 40 bis 50 Jahre geschätzt wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

