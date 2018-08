Mann trifft Einbrecher auf der Straße wieder

Ein Familienvater hat einen Einbrecher nachts aus seiner Wohnung in München vertrieben - und ihn einen Tag später auf der Straße wiedergetroffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann den Einbrecher Samstagnacht im Arbeitszimmer seiner Wohnung ertappt und mit lauten Schreien davongejagt. Am nächsten Tag begegnete der 33 Jahre alte Familienvater dem Mann durch Zufall in seiner Straße und verfolgte ihn, während er die Polizei verständigte. Beamte nahmen den Verdächtigen fest.

Der Einbrecher war am Samstag über ein Baugerüst auf den Balkon geklettert. Von dort aus gelangte er in die Wohnung, in der der Mann und seine Familie schliefen. Er wurde am Montag einem Haftrichter vorgeführt, kam dann aber wieder auf freien Fuß.

Pressestelle Polizeipräsidium München