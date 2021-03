Mann tot gefunden: Ermittler gehen von Unfall aus

Ein 45-Jähriger ist am Mittwochmorgen tot in Niederbayern aufgefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Offenbar habe der Mann in der Nacht auf Mittwoch sein Haus in Deggendorf verlassen und sich bei einem Sturz tödliche Verletzungen zugezogen. Die Reanimationsversuche des Rettungsdienstes blieben erfolglos. Die Kripo Straubing ermittelt mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf.

