Mann tot aus Fluss geborgen

Ein 50-Jähriger ist leblos aus einem Fluss in Oberbayern geborgen worden. Passanten hätten den Mann am Dienstagnachmittag in der Ammer entdeckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie zogen ihn an ein Ufer in Rottenbuch (Landkreis Weilheim-Schongau). Ihre Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Die genauen Todesumstände waren laut Polizei zunächst unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. „Deswegen gehen wir von einem Unfall oder von einem medizinischen Notfall aus“, sagte ein Sprecher der Polizei.

