Nach der Tötung einer Frau in Fürth hat die Staatsanwaltschaft Haft beantragt. Der verdächtige Ehemann soll am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Am Sonntag hatten Beamte die leblose 36-Jährige gefunden, nachdem ein „heftiger Streit“ zwischen ihr und ihrem 33 Jahre alten Mann gemeldet worden war.

