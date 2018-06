Die Polizei hat am Mittwoch in Gaggenau (Kreis Rastatt) eine tote Frau in ihrer Wohnung entdeckt. Erste Ermittlungen ergaben demnach, dass sie wohl von ihrem Mann getötet wurde. Er war am Vormittag tot von Spaziergängern im nahegelegenen Forbach entdeckt worden. Bei ihm deute ersten Untersuchungen zufolge alles auf einen Suizid hin, teilte die Polizei weiter mit. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden ordnete eine Obduktion der Leichen an.

Pressemitteilung Polizei