Mann tötet Freundin und sich

Ein Mann hat in Mittelfranken nach Erkenntnissen der Polizei zunächst seine Lebensgefährtin und dann sich selbst getötet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fand der Vater der 35-Jährigen seine Tochter und deren 27-jährigen Freund am Samstag tot im Haus des Paares in Aurachtal (Landkreis Erlangen-Höchstadt). Die Ermittler gehen davon aus, dass zwischen der Tötung der Frau und dem Suizid des Mannes mehrere Tage vergingen. Zum Motiv und zur Art der Tötung konnte ein Sprecher keine Angaben machen.

Pressemitteilung der Polizei