Ein 62-Jähriger ist in Rentweinsdorf (Landkreis Haßberge) mit einem Gyrocopter abgestürzt und ums Leben gekommen. Der Mann übte am Freitagabend mit dem Tragschrauber Rollübungen. Dabei beschleunigte er nach Polizeiangaben aus ungeklärter Ursache, flog über einen Bach und stürzte auf eine Wiese. Er starb noch an der Unfallstelle. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

