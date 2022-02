Mann stürzt in Unterfranken von Mainbrücke und stirbt

Beim Balancieren auf einer Mainbrücke jenseits des Geländers ist in Unterfranken ein Mann etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt und tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch deutet alles auf einen Unfall hin. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht. Der 29-Jährige war mit seiner Freundin kurz vor Mitternacht auf der Brücke in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) unterwegs. Dabei stieg der Mann wohl über das Geländer, um auf einem etwa 80 Zentimeter breiten Steg zu balancieren. Dabei stürzte er hinab und landete im Uferbereich. Der 29-Jährige aus dem Landkreis Main-Spessart starb wenig später in einem Krankenhaus.

