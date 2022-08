Bei Dacharbeiten ist in der Oberpfalz ein Mann fünf Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die maroden Dachplatten des Hauses in Cham gaben am Samstag unter dem 38-Jährigen nach, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der Mann sei abgestürzt und anschließend auf dem Boden aufgeschlagen. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

