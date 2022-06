Mann stürzt bei Arbeit mit Motorsäge ab: Schwer verletzt

Bei Arbeiten mit einer Motorsäge ist ein Mann in Schwaben rund vier Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der 63-Jährige wurde von seiner Ehefrau auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Füssen gefunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Er kam nach dem Vorfall am Dienstag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Dort wurde er laut Polizei notoperiert. Der Gesundheitszustand des Mannes sei dennoch weiterhin kritisch.

