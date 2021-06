Bei Abrissarbeiten an einem Haus in Oberbayern ist ein 69-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann sei in Trostberg (Landkreis Traunstein) durch die Decke des alten Gebäudes gestürzt, teilte die Polizei am Montag mit. Wenig später erlag er am vergangenen Donnerstag in einem Klinikum seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Unfallhergang am Donnerstag.

© dpa-infocom, dpa:210628-99-170725/3

Pressemitteilung der Polizei