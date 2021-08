Ein 20 Jahre alter Mann ist in Günzburg im Stock aus einem Fenster gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand habe sich der Mann zu weit aus dem Fenster gelehnt und dadurch das Gleichgewicht verloren, teilte die Polizei am Samstag mit. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

© dpa-infocom, dpa:210807-99-756957/3

Pressemitteilung Polizeipräsidium Schwaben Süd/West