Mann stürzt auf glattem Gehweg und stirbt

Ein Mann ist im oberbayerischen Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) auf einem vereisten Gehweg ausgerutscht und gestorben. Der 79-Jährige sei am Mittwoch auf dem leicht abschüssigen Gehsteig gestürzt und bewusstlos geworden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ersthelfer und Rettungsdienst versuchten, den Mann nach dem Sturz zu reanimieren. Der 79-Jährige starb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten zur Todesursache und zur Frage, ob Dritte wegen Verstoßes gegen die Streupflicht eine Schuld an dem Unfall tragen könnten.

Mitteilung Polizei

