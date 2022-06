Mann stürzt angetrunken auf Gleis: Lokführer unter Schock

Ein angetrunkener Mann hat einen Zug zu einer Schnellbremsung in Oberbayern gezwungen. Der 31-Jährige wollte in Freising die Gleise überqueren, stolperte und blieb im Gleis liegen, berichtete die Bundespolizei am Montag.

Der Lokführer des herannahenden Regionalexpresses auf dem Weg von München nach Nürnberg erkannte demnach den Mann rechtzeitig und brachte den Zug vor ihm zum Stehen. Die rund 100 Reisenden im Zug wurden durch die Schnellbremsung laut Polizei nicht verletzt. Der Lokführer erlitt aber einen Schock und wurde von einem Kollegen abgelöst.

Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle habe der sichtlich alkoholisierte 31-Jährige abgelehnt, hieß es. Durch den Vorfall am Samstagabend kam es zu Behinderungen auf der Zugstrecke. Gegen den 31-Jährigen ermittelt die Bundespolizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

